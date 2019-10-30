القائم باعمال السفارة الاردنية في تل أبيب يزور هبه عبد الباقي في مكان احتجازها

عمان 30 تشرين اول (بترا) زار القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب اليوم المواطنة الأردنية هبة عبدالباقي في مركز احتجازها لدى اسرائيل، للاطمئنان عليها واسنادها والوقوف على حالتها الصحية ومجمل اوضاعها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذه هي الزيارة الخامسة للسفارة لهبة لمتابعة أوضاعها وإسنادها وتلبية احتياجاتها إلى حين اطلاق سراحها.

وأكد أن الوزارة مستمرة في المطالبة والضغط من أجل اطلاقها فورا، وتحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتها وسلامة عبد الرحمن مرعي خلال اعتقالهما اللاقانوني واللاشرعي.

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