الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة ضد الاحتلال التركي.. ومرتزقته يستهدفون بالمدفعية منازل الأهالي بريف الحسكة
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جرينتش+2 09:11
الجيش اللبناني يفتح الطرقات بعد تراجع زخم الحراك وعودة الاوضاع تدريجيا إلى طبيعتها/ فيديو

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