 مداهمة منزل يُستخدم لزراعة اشتال المارجوانا المخدرة بمحافظة البلقاء

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات قد نفذوا صباح اليوم وباسناد من الفريق الخاص التابع للادارة مداهمة لمنزل شخص من ذوي الاسبقيات الجرمية في محافظة البلقاء بعد ورود معلومات اليهم حول قيام ذلك الشخص باستخدام منزله لزراعة اشتال المارجوانا حيث القي القبض عليه .

واضاف الناطق الاعلامي انه بتفتيش المنزل ضبطت مجموعه كبيره من اشتال نبتة الماريجوانا المخدره المزروعه في فناء المنزل اضافة الى مجموعة من الاشتال المجففة وثلاثون كيسا بداخلها ذات المادة المعدة للبيع ونصف كف من مادة الحشيش المخدر وقطع من ذات المادة المعدة للبيع وسلاح ناري وكمية من الذخيرة، وبوشر التحقيق من الشخص المقبوض عليه تمهيدا لاحالته لمدعي عام محكمة امن الدولة .

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