بعد تدهور صحتها.. إسرائيل تؤجل اليوم محاكمة الأسيرة الأردنية المضربة عن الطعام هبة اللبدي

قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الأسيرة الأردنية هبة اللبدي المضربة عن الطعام منذ نحو شهر.

وذكر موقع ”واللا“ العبري، اليوم الثلاثاء، أن هبة اللبدي تتواجد حاليًّا في مستشفى ”بني تسيون“ بحيفا، بعد نقلها ليلة أمس عقب تدهور صحتها.

ودخلت الأسيرة الأردنية من أصل فلسطيني هبة اللبدي، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ الشهر الماضي، في أعقاب اعتقالها على أحد المعابر الإٍسرائيلية.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قد حذرت من أن جميع الأسرى الذين يتم نقلهم للمشافي الإسرائيلية بعد تدهور أوضاعهم الصحية وتفشي الأمراض في أجسادهم، يتعرضون لمعاملة مهينة من قبل السجانين، إذ يكبَّلون في الأسّرة من الأقدام والأيدي، كما يدخل معهم إلى غرف التصوير والأشعة عدة جنود مدججين بالسلاح.

ويواصل 4 أسرى آخرون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم الأسيرة هبة اللبدي، وذلك رفضًا لاعتقالهم الإداري.