امريكا تقتدي بعصابة داعش في السطو على حقول النفط في الشمال السوري لحرمان الدولة السورية من استعادتها
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جرينتش+2 08:47
امريكا تقتدي بعصابة داعش في السطو على حقول النفط في الشمال السوري لحرمان الدولة السورية من استعادتها

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