إسرائيل تناشد أمريكا مساعدتها في استغلال الفرصة التاريخية الراهنة لعقد اتفاقية سلام مع دول الخليج

طالب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، من وزير الخزانة الأمريكي دعم “إسرائيل” لبناء علاقات اقتصادية مع دول الخليج، وذلك في إطار موجة التطبيع المتواصلة خاصة مع السعودية والإمارات.

ونقلت صفحة “إسرائيل بالعربية”، اليوم الثلاثاء، عن كاتز قوله: إنه “في ظل تهديدات إيران والتحالف بين أمريكا وإسرائيل ودول الخليج السنية تتبلور فرصة تاريخية يجب ألا نضيعها، والهدف هو التوقيع على اتفاقية عدم الاقتتال”.

يشار إلى أن وزير خارجية دولة الاحتلال قدم، في بداية أكتوبر الجاري، مبادرة لدول الخليج العربية لإبرام اتفاق ثنائي يُنهي النزاع بينهما، للتركيز على مواجهة إيران.

وتشمل المبادرة “تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين وتعزيزها وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي”، و”اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة” لضمان منع اتخاذ أي خطوات خاصة بالتهديد بالحرب والعداء والأعمال التخريبية والعنف والتحريض بين الطرفين.

كما تنص المبادرة على عدم انضمام أي من طرفي الاتفاق (إسرائيل أو الدول الخليجية) إلى ائتلاف أو منظمة أو تحالف مع أي طرف ثالث ذي طابع عسكري أو أمني، أو الترويج له أو مساعدته.

الجدير ذكره أن العلاقات الخليجية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تطورت في الفترة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص مع السعودية، التي تُوّجت بزيارات متبادلة واتفاقيات وصفقات عسكرية، كان أبرزها شراء الرياض منظومة “القبة الحديدية” الدفاعية العسكرية من “تل أبيب”، وفق ما كشفه “الخليج أونلاين”، في العام الماضي.