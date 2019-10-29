أحمد السقا ومي عمر ومحمد سامي يجتمعون في مسرحية جديدة

يدرس النجم أحمد السقا عرضا جديا لتقديم مسرحية جديدة بصحبة الفنانة مى عمر والمخرج محمد سامى، وذلك من أجل العرض فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، حيث يتفاوض معه القائمون على العروض ويعملون على اختيار نص مناسب قبل إتمام التعاقد بشكل رسمى، وبدء البروفات وتحديد موعد العرض الأول والذى سيكون بالسعودية.

وكان أحمد السقا قد غاب عن المسرح منذ 16 عاما، وتحديدا بعد تقديمه مسرحية “كدا أوكيه” عام 2013 بمشاركة منى زكى وياسمين عبد العزيز وشريف منير وهانى رمزى، وتحقيقها نجاحا كبيرا وقتها حيث تدور أحداثها حول مدير قناة فضائية يرى أن أهم شىء لتحقيق طموحه هو النقود التى تجلب النجاح، ويأتى أحد الشباب الذى فشل فى الخارج، ويعمل لديه فى البرامج التى تذيعها القناة، ويحاول إقناعه بأن العلاقات الإنسانية أهم من المادة.

وفى حال موافقة الثلاثى أحمد السقا ومى عمر ومحمد سامى على تقديم المسرحية، فسيكون هذا هو العمل الثاني على التوالي الذى يجمعهم بعد مسلسل “ولد الغلابة” في شهر رمضان الماضي، من تأليف أيمن سلامة وشارك فى بطولته انجى المقدم، هبة مجدى، ادوارد، كريم عفيفى، وصفاء الطوخى وهاجر عفيفى وطاهرة وفايق عزب وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن أحمد السقا ينشغل حاليا بتصوير فيلمه الجديد “العنكبوت” من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، ومجموعة كبيرة من النجوم يظهرون ضيوف شرف.

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