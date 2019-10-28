وفاة و 9 اصابات بحادثي تدهور في الكرك وتصادم على أوتوستراد المفرق- الزرقاء

قضى شخص وأصيب ثلاثة آخرون بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اليوم الأثنين، إثر حادث تدهور مركبة بالقرب من شركة البوتاس في محافظة الكرك، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ومن ثم نقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الصافي الحكومي، وحالة المصابين العامة ما بين البالغة والمتوسطة.

كما أصيب ستة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، اثر حادث تصادم وقع اليوم الاثنين ايضا، بين ثلاث مركبات على أوتوستراد (المفرق-الزرقاء).

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.