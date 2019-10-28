وفاة 3 مصريين اثر انهيار أتربة عليهم بمحافظة العاصمة، وتوقيف المسؤولين

صرح الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني المقدم إياد العمرو أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الأردني، استكملت عمليات البحث والتفتيش في موقع الانهيار بعد أن تمكنت من إخراج ثلاثة أشخاص من تحث الأنقاض.

وأضاف أن الأشخاص الثلاثة الذين يحملون الجنسية المصرية قد حوصروا تحت الأنقاض أثناء قيامهم بأعمال إنشائية بمنطقة الدوار الثامن حيث عملت فرق الإنقاذ على إخراج الوفيات بعد جهود مضنية بذلتها في عمليات البحث والتفتيش وإزالة الردم بسبب الكميات الكبيرة من الأتربة باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث، بينما تولت فرق الاسعاف إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي.. رحمهم الله

هذا وقد قرر مدعي عام غرب عمّان اليوم الاثنينن توقيف 4 أشخاص على خلفية حادثة انهيار قرب الدوار الثامن.

وقال مصدر قضائي إن التوقيف لـ “مقاول، وصاحب المشروع، ومهندس في المكتب الهندسي”

وأشار المصدر إلى أن التوقيف لمدة اسبوع قابل للتجديد بتهمة تسبب بالوفاة.

اما نقيب المقاولين أحمد اليعقوب فقد قال إن الجدار الاستنادي الذي انهار الأحد في حفرة أودت بحياة 3 أشخاص قرب الدوار الثامن، سببه “غياب العنصر الهندسي وعدم وجود أشكال السلامة العامة في الموقع الذي كان يحتاج إلى تدعيم”.

وأضاف اليعقوبيقول، أنه جرى اليوم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين نقابة المقاولين وأمانة عمان ومحافظ العاصمة ومجلس البناء الوطني، لافتا إلى أن مجلس النقابة شكّل سابقا لجان تحقيق مشتركة بـ 36 مخالفة مشابهة لانهيار الجدار الاستنادي”.

وأشار إلى أن النقابة حذرت من وجود عشوائيات في البناء في عدة مواقع إنشائية، وعدم وجود عقوبات على مقاولين مخالفين يوقّعون عقودا صورية مع مهندسين مشرفين على مواقع البناء، مشيرا إلى وجود عقوبات تترتب على المخالفين “تتراوح من 5 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار”.