حجازين وبلقر مديرين لـ”بترا” والتلفزيون

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، تعيين الزميل فايق حجازين مديراً عامّاً لوكالة الأنباء الأردنيّة (بترا)، والزميل محمّد بلقر مديراً عاما لمؤسّسة الإذاعة والتلفزيون.

كما قرّر المجلس تعيين الدكتور نوفان العجارمة عضواً في مجلس إدارة (بترا)، وتعيين مهند شحادة رئيساً لمجلس إدارة شركة الاستثمارات الحكومية.

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