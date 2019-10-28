برسم اطلاع حكومتنا على الاصلاحات الحقيقية.. برلمان العراق يشكّل لجنة لالغاء امتيازات ومخصصات السلطات الثلاث
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جرينتش+2 04:12
“العمل الإسلامي”: حزمة القرارات الحكومية الأخيرة لا تلبي طموحات المواطن

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