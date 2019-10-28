اكثروا من تناول التمور لانها تعيق زحف الشيخوخة

قدمت الاختصاصية الروسية، ماريا موخينا، الخبيرة في مجال التغذية، خلال مقابلة أجرتها في برنامج روسي حمل عنوان (الحجج والحقائق) عدة منتجات من شأنها إبطاء عملية الشيخوخة.

الشاي الأخضر

بحسب الاختصاصية يجب إيلاء اهتمام خاص للشاي الأخضر، لأنه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تؤدي إلى زيادة عمليات التمثيل الغذائي في الجسم.

التمور

اعتبرت الخبيرة أن التمور وجبة مهمة جدا، لأنها تحتوي على أحماض أمينية تعمل على استقرار الحالة النفسية، كما تعمل أيضا على تحسين عمل الجهاز الهضمي وإصلاح الخلايا التالفة في الجسم البشري.

نبق البحر

ونوهت المختصة إلى أهمية النبق البحري، الذي يحتوي على (فيتامين أ) والذي يلعب دورا كبيرا في الحفاظ على حيوية وشباب الجلد والعينين، بالإضافة إلى التوت الأزرق الذي يساعد في خلق وتجديد الهرمونات وخلايا الدم.

ووفقا لخبيرة التغذية، فإن منتجات الحليب المخمر تجلب فوائد كبيرة للجسم، بالإضافة إلى الطماطم التي تساعد في علاج الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية.