تواتر الأنباء عن مصرع البغدادي وزوجتيه في غارة نفذتها القوات الامريكية امس بمنطقة ادلب شمال سوريا/ فيديو

قال مسؤول أمريكي، فجر اليوم الأحد، إن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي يوم امس السبت، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس دونالد ترامب للإدلاء “ببيان مهم” في البيت الأبيض بوقت لاحق الأحد.

ونسبت مجلة “نيوزويك” إلى مسؤول بالجيش جرى إطلاعه على نتائج العملية، قوله إن البغدادي قتل خلالها.

ونقلت المجلة عن مسؤول في البنتاغون لم تسمه قوله إن “زوجتي البغدادي قتلتا في الغارة على إدلب وكانتا ترتديان سترات متفجرة”، وفق تعبيره.

بدورها، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول عسكري كبير قوله إن الجيش الأمريكي استهدف زعيم تنظيم الدولة في غارة، السبت، بشمال شرق سوريا.

وقالت الشبكة الأمريكية إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ساهمت في تحديد موقعه، دون أن تذكر توضيحات عن الموقع.

ونقلت عن “مصدر آخر مطلع على ما جرى” قوله إن البغدادي “على ما يبدو، فجّر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية”، لافتا إلى أن “تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي”.

وفي وقت لاحق نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين قولهما إن طهران “أُبلغت بمقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي”.

وقالت الوكالة إن أحد المسؤولين “أبلغ مسؤلوون سوريون إيران بوفاة البغدادي بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان فيما أكد المسؤول الثاني ذلك”.

وفي العراق، قال مصدران أمنيان عراقيان لوكالة رويترز الأحد إن بغداد “تلقت تأكيدا من مصادر في سوريا بأن زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي قُتل”.

وقال أحد المصدرين للوكالة: “مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدا في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية”.

كما أكد مصدر أمني عراقي ثان تلقي تأكيدات من مصادر داخل سوريا بمقتل البغدادي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر أمنية قولها إن “مرافق الإرهابي البغدادي قتل معه في الغارة الجوية في ادلب السورية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مروحيات “استهدفت لساعة ونصف الساعة ليل السبت الأحد جهاديين قريبين من تنظيم الدولة في محافظة ادلب بشمال غرب سوريا ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى”.

وذكر المرصد أن “ثماني مروحيات استهدفت منزلا وسيارة في محيط قرية باريشا في إدلب حيث تتواجد مجموعات قريبة من الدولة الاسلامية”.

كما ألمحت قوات سوريا الديمقراطية إلى العمل المشترك مع واشنطن، في التقارير التي أعلنت مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية بسوريا.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اليوم الأحد، إن “عملية ناجحة” تمخضت عن عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة، في إشارة فيما يبدو لتقارير عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية بسوريا.

وقال عبدي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس ترامب سيدلي بتصريح “مهم جدا” اليوم الأحد، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وقال المتحدث في بيان مقتضب إن هذه الكلمة الرئاسية ستُلقى الساعة 09,00 (13,00 ت غ).

وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على تويتر: “حدث للتوّ شيء كبير جدا!”، دون مزيد من الإيضاح.

يأتي ذلك في وقت أفاد فيه موقع نيوزويك بأن ترامب وافق في الأيام الماضية على عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة استهدفت البغدادي.

وفي وقت لاحق من هذا الصباح قال التلفزيون الرسمي العراقي اليوم الأحد، إنه سيبث لقطات مصورة للغارة الأمريكية التي نفذت في سوريا وقيل إن زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي قتل فيها.

وأضاف التلفزيون العراقي، نقلا عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.

وتداول مغردون لقطات، لم تتأكد “سبوتنيك” من صحتها، قصف ومعارك قالوا إنها دارت ليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب السورية، وهي المكان الذي يعتقد أن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي قتل فيه.

وأشار مغردون سوريون من إدلب، إلى عملية إنزال للتحالف الدولي في قرية باريشا، نفذتها ثماني مروحيات مدعومة بطيران حربي تابع للتحالف، وتحدثوا عن قصف عنيف بالمنطقة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، اليوم، إن زعيم تنظيم “داعش” أبوبكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترمب.

وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لمجلة “نيوزويك” الأمريكية، إن زعيم تنظيم “داعش” أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت عملية خاصة استهدفت أحد أهدافها الأكثر أهمية، “أبو بكر البغدادي”، في مهمة وافق عليها الرئيس دونالد ترمب قبل حوالي أسبوع من حدوثها.

وقال المسؤول الذي اطلع على نتائج العملية للمجلة الأمريكية، إن البغدادي قتل في الغارة، وأبلغت وزارة الدفاع البيت الأبيض أنهم “يثقون بشدة” في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل هو البغدادي، فيما يجري حاليا مزيد من التحقيقات لتأكيد ذلك.

