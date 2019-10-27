تواتر الأنباء عن مصرع البغدادي وزوجتيه في غارة نفذتها القوات الامريكية امس بمنطقة ادلب شمال سوريا/ فيديو
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جرينتش+2 11:42
تواتر الأنباء عن مصرع البغدادي وزوجتيه في غارة نفذتها القوات الامريكية امس بمنطقة ادلب شمال سوريا/ فيديو

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