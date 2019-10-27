تواتر الأنباء عن مصرع البغدادي وزوجتيه في غارة نفذتها القوات الامريكية امس بمنطقة ادلب شمال سوريا/ فيديو
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انتصارات متلاحقة للحزب الديموقراطي في مساعيه لعزل ترامب

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