اعتقال 4 مطلوبين بحوزتهم 3 اسلحة نارية في البادية الشمالية

عمان 27 تشرين الأول (بترا)- القت مديرية شرطة البادية الشمالية القبض على أربعة مطلوبين بحوزتهم ثلاثة اسلحة نارية خلال حملة أمنية نفذتها أمس السبت.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في مديرية شرطة البادية الشمالية والبحث الجنائي والأمن الوقائي ومكافحة المخدرات نفذوا أمس حملة أمنية للقبض على الأشخاص المطلوبين، حيث تمكنوا وبعد تفتيش ومداهمة أماكن تواجد عدد منهم من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين وضبط بحوزتهم ثلاثة اسلحة نارية ومجموعة من العتاد .

وأشار الى ان احد المقبوض عليهم بحقه تسعة طلبات أمنية، والثاني خمسة طلبات، والثالث أربعة، والرابع ثلاثة طلبات أمنية وضبط بحوزته سلاحين ناريين، فيما عثر على سلاح ناري ثالث في منزل مطلوب آخر، لافتا الى أنه سيتم توديع المقبوض عليهم لمصادر طلباتهم.

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