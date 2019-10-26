ايران تتهم حزب البعث.. قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن ان البعض استغل التظاهرات لقتل المواطنين/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:47
وحدات الجيش السوري تنتشر في 8 قرى جديدة وتدخل مشارف مدينة رأس العين وصولاً للحدود التركية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني