[ لُبْنَانِيّات : أمور لبنانية ]*

– 1 –
▪︎ الجنرال عون، وقف ضد هذا النظام السياسي اللبناني، منذ أكثر من 30 عاماً، ودفع الثمن غالياً.
▪︎ والمهزلة أن يحاول البعض تحميله مسؤولية ما هو قائم منذ 75 سنة !!
▪︎ والمهزلة الكبرى، أن تتنطّحَ رموزُ النظام الفاسدة والتابعة ، لركوب موجة الحراك.!!
– 2 –
[ شروط قيام الثورة ] :
▪ ︎الجماهير موجودة دائماً..
▪︎ وما هو غير موجود لقيام الثورة ، وتحتاجه الثورة ، هو :
▪︎ القيادة – الوعي – الرؤية – الهدف – القوة – القدرة – الخطة – الإستراتيجية – التكتيك – الظروف الموضوعية.
– 3 –
▪ ︎الحَراكات الشعبية والهَبّات الجماهيرية في بلداننا..
▪︎ لا تُقاسُ ببداياتها البرّاقة والجَذّابة والخادِعة..
▪︎ بل بنهاياتها المؤلمة..
▪ ︎والأيّامُ بيننا.
– 4 –
▪︎ تَصَوَّروا !!! أن يخرج مخلوقٌ من اكذب سياسيي لبنان، ومن أكثرهم فساداً، ومن أكثرهم التحاقاً بالمحور الصهيو- أميركي – السعودي..
▪︎ لِيَنْضَمّ إلى أفواج المتظاهرين في لبنان !!
▪︎ إنه ( وليد ” بيريز – فلتمان ” جنبلاط ) .
– 5 –
▪︎ أكثر ما يدعو للسخرية، هو تَنَطُّحُ بعض بارونات لبنان المتخمة بالمال والجاه والسلطة والنفوذ والتبعيّة ووو الفساد..
▪︎ للتحدث بإسم الفقراء والجوعى!!
▪︎ يستطيعون أن يُؤَيّدوا ، وهذا حَقُّهُم ..
▪︎ لا أن يُصادِروا حقّ الفقراء والجوعى، في التعبيرعن أنفسهم.
– 6 –
▪︎ عندما يتنطّح ( مرسيل خليفة ) و ( نوفل ضو ) والجعاجِعَة ..لركوب موجة الحَراك الشعبي اللبناني ..
▪︎ ولا يجري طَرْدَهُم ..
▪︎ عندئذ يَتّضِحُ المسار الذي سيسير فيه هذا الحَراك.
– 7 –
▪︎ كل هَبّة أو انتفاضة أو ثورة ، في أي بلد عربي.. لا يكون عدوها الاول “إسرائيل”.. وحليفها ( المقاومة ضد ” إسرائيل” ) ..
▪︎ تكون ملغومة ومسمومة ، مهما كانت النّوايا طَيِّبَة .
– 8 –
▪︎ لا ينكر عاقل، الأسباب الداخلية العميقة للحراك الشعبي في لبنان ..
▪︎ ولا ينكر عاقل ، ما تقوم وستقوم به القوى المتصهينة ، لدفع الحراك ، باتجاه مضاد لمصالح الشعب .
– 9 –
▪︎ مَن يريدون الذهاب بلبنان إلى حافة الهاوية.
▪︎ سوف يكتشفون لاحقا أنهم قادوا أنفسهم إلى الهاوية.. وأنّ لبنان سوف يسير إلى سكة المجد.
– 10 –
▪︎ عندما تبدأ ( التنهيقيّات ) التي تُسَمَّى ( تنسيقيّات ) ، بِوَضْعِ يدها على أي ( حراك شعبي ) ..
▪︎ يصبح الحراك مَطِيّةً لل N G O ولبيوتات المخابرات الأمريكية والأوربية.
– 11 –
[ من البديهي أن يقوم المُنْتَفِضون ، بإسقاط كُلّ مَنْ يحاوِل امتطاء الحراك الشعبي، وخاصّةً أي شخص من فاسِدي لبنان الـ (100) ممن يملكون أكثر من (300) مليار $ ، أو من زبانيتهم وأزلامِهِم . ]
– 12 –
■ مَن يتوهم احتمال قيام انتفاضة حقيقية غير ملونة في لبنان ، يكون واهماً، لا يقرأ البنية الطبقية والثقافية والسياسية الراهنة..
وذلك رغم أحقية معظم المطالب التي نادى بها المتظاهرون . ■
– 13 –
كم هم طوباويون ورغبويون، مَن يأملون بأن يؤدي الحراك الشعبي الذي يجري في لبنان ، إلى ثورة تحقق العدالة والنزاهة والعلمانية!!!..
– 14 –
▪︎ عندما يكثر ( الآباء الروحيون ) المُزَيَّفون ، للهَبّة الشعبية اللبنانية..
▪︎ يزداد الطين بِلةً و تضيع الطاسة .
– 15 –
▪︎ المدعو : أشرف ريفي يشيد باستقالة وزراء جع جع ..
▪︎ التم المتعوس على خايب الرجا.
– 16 –
▪︎ كل حَراك لا يطالب بقوة ، بمحاسبة جع جع وآل الجميل وجان بولاط والسنيورة فؤاد ، على ما ألحقوه بلبنان..
▪︎ يحتاج إلى تصويب الاتجاه .
– 17 –
▪ ︎ثلاثية لبنان الراسخة : شعب – جيش- مقاومة..
▪ ︎كفيلة بالقضاء على جميع محاولات النيل من المقاومة.
▪ ︎لأن أغلبية شعب لبنان مع المقاومة.
– 18 –
▪︎ الحَراك العفوي، مهما كان واسِعاً، والذي لا يجري تنظيمه وتوجيهه وقيادته باتجاهاتٍ وطنية عليا واستراتيجية ، وليس معاشية واجتماعية فقط..
▪︎ مَصِيرُهُ الاختراق الخطير ، أو الفوضى المُدَمِّرَة.
– 19 –
▪︎ لن تستطيع قوة على وجه الأرض، إسقاط المقاومة في لبنان، أو سحب سلاحها ..
▪︎ فـ ( خَيّطوا بغير هالمْسَلةّ ) .
– 20 –
يتصرّف ( سمير جعجع ) على أنه قائد الثورة الكبيرة التي ستغيّر وجه التاريخ، وليس وجه لبنان فقط، وأنّ حزبه فاز بقلوب المشاركين في التحركات، وسيفوز بعقولهم أيضاً، وسيقود أوسع معارضة تنهي خصومه في السلطة.
● رئيس تحرير جريدة ( الأخبار): ابراهيم الأمين
– 21 –
كم هم مُغَفّلون وبُلهاء ومفلسون، مَن يظنون أن الطريق مفتوحة أمامهم، لتحويل الحراك الشعبي اللبناني.. إلى خنجر مسموم في صدر وظهر المقاومة!!!.
– 22 –
▪ ︎الفرق بين سورية ولبنان، أن أغلبية الشعب السوري، تثق ثقة مطلقة بالرئيس الأسد..
▪︎ رغم سيل ملاحظاتهم وعدم رضاهم عن أغلبية المسؤولين.
– 23 –
▪︎ الحَراكات ” الثورات !! ” الشعبية العربية ، تبدأ هادئة واعدة جذابة..
▪ ︎وتنتهي كارثة وخيمة قبيحة.
– 24 –
▪︎ أينما يقف ( جع جع ) وزبانيته وأشباهه..
▪︎ يكون الموقف الوطني، حكماً، في الخندق الآخر ، وفي الجانب المضاد له.
– 25 –
▪ ︎الغاية من المطالبة بإسقاط العهد في لبنان، واستقالة الرؤساء الثلاثة..
▪︎ هي استبدال الحراك السياسي ، بصراع طائفي، بعد حدوث حالة فراغ.
– 26 –
وتبقى الرغبوية مشكلتنا الكبرى.. لن يطول الزمن بالمبهورين بالهبة الشعبية الحقيقية هذه، حتى يستيقظوا على الكارثة الكبرى التي ستحيق بلبنان .
– 27 –
▪︎ إذا كانت الثورة ، لا يمكن مصادرتها..
▪︎فالحراك الشعبي ، يمكن مصادرته وحرفه باتجاهات مناقضة لأهدافه الأصلية.
– 28 –
▪︎ هل ما يحتاجه اللبنانيون ، هو ( شتم سيد المقاومة) ؟!
▪︎ أم وضع حد للجور والظلم والسرقة التي يتعرض لها الشعب اللبناني ؟
– 29 –
▪︎ يقوم الشرفاءُ بالتّنبيه والتحذير من احتمال نشوب (حرب اهلية) ويطالبون بالعمل على تَلافِيها..
▪︎فيصرخ العملاء ( إنكم تهددوننا بإشعال حرب أهلية )!!.
– 30 –
▪︎ عندما يصبح ( المُرّ TV) و ( الخَيّاط TV )
▪︎ حامِلِي مشعل ( الثورة !! ) ..
▪︎ على ( الثوار !! ) أن يراجعوا أوراقهم .
* مقتطفات من الحلقة الاخيرة ل ( سلسلة خواطر أبو المجد )