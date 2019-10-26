[ لُبْنَانِيّات : أمور لبنانية ]*

– 1 –

▪︎ الجنرال عون، وقف ضد هذا النظام السياسي اللبناني، منذ أكثر من 30 عاماً، ودفع الثمن غالياً.

▪︎ والمهزلة أن يحاول البعض تحميله مسؤولية ما هو قائم منذ 75 سنة !!

▪︎ والمهزلة الكبرى، أن تتنطّحَ رموزُ النظام الفاسدة والتابعة ، لركوب موجة الحراك.!!

– 2 –

[ شروط قيام الثورة ] :

▪ ︎الجماهير موجودة دائماً..

▪︎ وما هو غير موجود لقيام الثورة ، وتحتاجه الثورة ، هو :

▪︎ القيادة – الوعي – الرؤية – الهدف – القوة – القدرة – الخطة – الإستراتيجية – التكتيك – الظروف الموضوعية.

– 3 –

▪ ︎الحَراكات الشعبية والهَبّات الجماهيرية في بلداننا..

▪︎ لا تُقاسُ ببداياتها البرّاقة والجَذّابة والخادِعة..

▪︎ بل بنهاياتها المؤلمة..

▪ ︎والأيّامُ بيننا.

– 4 –

▪︎ تَصَوَّروا !!! أن يخرج مخلوقٌ من اكذب سياسيي لبنان، ومن أكثرهم فساداً، ومن أكثرهم التحاقاً بالمحور الصهيو- أميركي – السعودي..

▪︎ لِيَنْضَمّ إلى أفواج المتظاهرين في لبنان !!

▪︎ إنه ( وليد ” بيريز – فلتمان ” جنبلاط ) .

– 5 –

▪︎ أكثر ما يدعو للسخرية، هو تَنَطُّحُ بعض بارونات لبنان المتخمة بالمال والجاه والسلطة والنفوذ والتبعيّة ووو الفساد..

▪︎ للتحدث بإسم الفقراء والجوعى!!

▪︎ يستطيعون أن يُؤَيّدوا ، وهذا حَقُّهُم ..

▪︎ لا أن يُصادِروا حقّ الفقراء والجوعى، في التعبيرعن أنفسهم.

– 6 –

▪︎ عندما يتنطّح ( مرسيل خليفة ) و ( نوفل ضو ) والجعاجِعَة ..لركوب موجة الحَراك الشعبي اللبناني ..

▪︎ ولا يجري طَرْدَهُم ..

▪︎ عندئذ يَتّضِحُ المسار الذي سيسير فيه هذا الحَراك.

– 7 –

▪︎ كل هَبّة أو انتفاضة أو ثورة ، في أي بلد عربي.. لا يكون عدوها الاول “إسرائيل”.. وحليفها ( المقاومة ضد ” إسرائيل” ) ..

▪︎ تكون ملغومة ومسمومة ، مهما كانت النّوايا طَيِّبَة .

– 8 –

▪︎ لا ينكر عاقل، الأسباب الداخلية العميقة للحراك الشعبي في لبنان ..

▪︎ ولا ينكر عاقل ، ما تقوم وستقوم به القوى المتصهينة ، لدفع الحراك ، باتجاه مضاد لمصالح الشعب .

– 9 –

▪︎ مَن يريدون الذهاب بلبنان إلى حافة الهاوية.

▪︎ سوف يكتشفون لاحقا أنهم قادوا أنفسهم إلى الهاوية.. وأنّ لبنان سوف يسير إلى سكة المجد.

– 10 –

▪︎ عندما تبدأ ( التنهيقيّات ) التي تُسَمَّى ( تنسيقيّات ) ، بِوَضْعِ يدها على أي ( حراك شعبي ) ..

▪︎ يصبح الحراك مَطِيّةً لل N G O ولبيوتات المخابرات الأمريكية والأوربية.

– 11 –

[ من البديهي أن يقوم المُنْتَفِضون ، بإسقاط كُلّ مَنْ يحاوِل امتطاء الحراك الشعبي، وخاصّةً أي شخص من فاسِدي لبنان الـ (100) ممن يملكون أكثر من (300) مليار $ ، أو من زبانيتهم وأزلامِهِم . ]

– 12 –

■ مَن يتوهم احتمال قيام انتفاضة حقيقية غير ملونة في لبنان ، يكون واهماً، لا يقرأ البنية الطبقية والثقافية والسياسية الراهنة..

وذلك رغم أحقية معظم المطالب التي نادى بها المتظاهرون . ■

– 13 –

كم هم طوباويون ورغبويون، مَن يأملون بأن يؤدي الحراك الشعبي الذي يجري في لبنان ، إلى ثورة تحقق العدالة والنزاهة والعلمانية!!!..

– 14 –

▪︎ عندما يكثر ( الآباء الروحيون ) المُزَيَّفون ، للهَبّة الشعبية اللبنانية..

▪︎ يزداد الطين بِلةً و تضيع الطاسة .

– 15 –

▪︎ المدعو : أشرف ريفي يشيد باستقالة وزراء جع جع ..

▪︎ التم المتعوس على خايب الرجا.

– 16 –

▪︎ كل حَراك لا يطالب بقوة ، بمحاسبة جع جع وآل الجميل وجان بولاط والسنيورة فؤاد ، على ما ألحقوه بلبنان..

▪︎ يحتاج إلى تصويب الاتجاه .

– 17 –

▪ ︎ثلاثية لبنان الراسخة : شعب – جيش- مقاومة..

▪ ︎كفيلة بالقضاء على جميع محاولات النيل من المقاومة.

▪ ︎لأن أغلبية شعب لبنان مع المقاومة.

– 18 –

▪︎ الحَراك العفوي، مهما كان واسِعاً، والذي لا يجري تنظيمه وتوجيهه وقيادته باتجاهاتٍ وطنية عليا واستراتيجية ، وليس معاشية واجتماعية فقط..

▪︎ مَصِيرُهُ الاختراق الخطير ، أو الفوضى المُدَمِّرَة.

– 19 –

▪︎ لن تستطيع قوة على وجه الأرض، إسقاط المقاومة في لبنان، أو سحب سلاحها ..

▪︎ فـ ( خَيّطوا بغير هالمْسَلةّ ) .

– 20 –

يتصرّف ( سمير جعجع ) على أنه قائد الثورة الكبيرة التي ستغيّر وجه التاريخ، وليس وجه لبنان فقط، وأنّ حزبه فاز بقلوب المشاركين في التحركات، وسيفوز بعقولهم أيضاً، وسيقود أوسع معارضة تنهي خصومه في السلطة.

● رئيس تحرير جريدة ( الأخبار): ابراهيم الأمين

– 21 –

كم هم مُغَفّلون وبُلهاء ومفلسون، مَن يظنون أن الطريق مفتوحة أمامهم، لتحويل الحراك الشعبي اللبناني.. إلى خنجر مسموم في صدر وظهر المقاومة!!!.

– 22 –

▪ ︎الفرق بين سورية ولبنان، أن أغلبية الشعب السوري، تثق ثقة مطلقة بالرئيس الأسد..

▪︎ رغم سيل ملاحظاتهم وعدم رضاهم عن أغلبية المسؤولين.

– 23 –

▪︎ الحَراكات ” الثورات !! ” الشعبية العربية ، تبدأ هادئة واعدة جذابة..

▪ ︎وتنتهي كارثة وخيمة قبيحة.

– 24 –

▪︎ أينما يقف ( جع جع ) وزبانيته وأشباهه..

▪︎ يكون الموقف الوطني، حكماً، في الخندق الآخر ، وفي الجانب المضاد له.

– 25 –

▪ ︎الغاية من المطالبة بإسقاط العهد في لبنان، واستقالة الرؤساء الثلاثة..

▪︎ هي استبدال الحراك السياسي ، بصراع طائفي، بعد حدوث حالة فراغ.

– 26 –

وتبقى الرغبوية مشكلتنا الكبرى.. لن يطول الزمن بالمبهورين بالهبة الشعبية الحقيقية هذه، حتى يستيقظوا على الكارثة الكبرى التي ستحيق بلبنان .

– 27 –

▪︎ إذا كانت الثورة ، لا يمكن مصادرتها..

▪︎فالحراك الشعبي ، يمكن مصادرته وحرفه باتجاهات مناقضة لأهدافه الأصلية.

– 28 –

▪︎ هل ما يحتاجه اللبنانيون ، هو ( شتم سيد المقاومة) ؟!

▪︎ أم وضع حد للجور والظلم والسرقة التي يتعرض لها الشعب اللبناني ؟

– 29 –

▪︎ يقوم الشرفاءُ بالتّنبيه والتحذير من احتمال نشوب (حرب اهلية) ويطالبون بالعمل على تَلافِيها..

▪︎فيصرخ العملاء ( إنكم تهددوننا بإشعال حرب أهلية )!!.

– 30 –

▪︎ عندما يصبح ( المُرّ TV) و ( الخَيّاط TV )

▪︎ حامِلِي مشعل ( الثورة !! ) ..

▪︎ على ( الثوار !! ) أن يراجعوا أوراقهم .

* مقتطفات من الحلقة الاخيرة ل ( سلسلة خواطر أبو المجد )