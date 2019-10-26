ايران تتهم حزب البعث.. قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن ان البعض استغل التظاهرات لقتل المواطنين/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:47
بالصور والفيديو.. روسيا تكشف عن تهريب النفط السوري إلى دول أخرى تحت حماية عسكرية أمريكية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني