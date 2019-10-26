اليوم ذكرى استشهاد القائد الفلسطيني فتحي الشقاقي.. مؤسس حركة الجهاد الاسلامي

يُصادف اليوم السبت؛ 26 تشرين أول/ أكتوبر، الذكرى الـ 24 لاستشهاد مؤسس حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، فتحي إبراهيم الشقاقي، والذي اغتيل على يد جهاز “الموساد” الإسرائيلي في جزيرة مالطا بتاريخ 26 أكتوبر 1995.

ولد الشقاقي في مخيم رفح للاجئين عام 1951، وفقد أمه وهو في الـ 15 من عمره، وكان أكبر إخوته، درس في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية وتخرج من دائرة الرياضيات وعمل لاحقاً في سلك التدريس بالقدس في المدرسة النظامية ثم جامعة الزقازيق.

وقد عاد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ليعمل طبيبًا في مشفى “المطلع” بالقدس، وبعد ذلك عمل طبيبًا في قطاع غزة.

والشهيد الشقاقي؛ لاجئ من قرية زرنوقة بالقرب من يافا في فلسطين المحتلة، شردت عائلته من القرية بعد تأسيس كيان الاحتلال عام 1948 وهاجرت إلى قطاع عزة حيث استقرت في مدينة رفح.

من الناصرية الى الجهاد

كان يميل للفكر الناصري، إلا أن اتجاهاته تغيرت تمامًا بعد هزيمة 67، وخاصة بعد أن أهداه أحد رفاقه في المدرسة كتاب “معالم في الطريق” للشهيد سيد قطب، فاتجه نحو الاتجاه الإسلامي.

أسَّس بعد ذلك “حركة الجهاد الإسلامي” مع عدد من رفاقه من طلبة الطب والهندسة والسياسة والعلوم حينما كان طالبًا بجامعة الزقازيق.

سجن في غزة عام 1983 لمدة 11 شهرًا، ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى عام 1986 وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات و5 سنوات مع وقف التنفيذ؛ لارتباطه بأنشطة عسكرية والتحريض ضد الاحتلال ونقل أسلحة إلى القطاع.

وقبل انقضاء فترة سجنه قامت السلطات العسكرية الإسرائيلية بإبعاد الشهيد الشقاقي من السجن مباشرة إلى خارج فلسطين بتاريخ 1 أغسطس (آب) 1988 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية.

تنقل بعدها فتحي الشقاقي بين العواصم العربية والإسلامية لمواصلة جهاده ضد الاحتلال إلى أن اغتالته أجهزة الموساد الصهيوني في مالطا يوم الخميس 26 أكتوبر 1995، وهو في طريق عودته من ليبيا إلى دمشق بعد جهود قام بها لدى العقيد القذافي بخصوص الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني على الحدود المصرية.

وكان القيادي في “الجهاد الإسلامي”، نافذ عزام، قد صرّح لـ “قدس برس” في وقت سابق، بأن الشقاقي كان واحدًا من كوادر “الإخوان المسلمين”، غير أنه كان يُجري مع قيادات الجماعة نقاشات فكرية ويطرح أسئلة محورية حول دور الإسلام في القضية الفلسطينية وموقف الحركة الإسلامية من فلسطين.

وأوضح: “الشقاقي رأى ضرورة إيجاد إطار جديد يمزج بين الوطنية والإسلام، وبهذا تأسست حركة الجهاد في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي”.

وأردف عزام: “الظهور العلني للجهاد الإسلامي كان عام 1981، وهو العام الذي شهد عودة أغلب الكوادر الذين رافقوا الشقاقي من الجامعات المصرية إلى غزة”.

واستطرد: “سافر الشقاقي إلى ليبيا بعد طلب من معمر القذافي لمعالجة مشكلة الفلسطينيين العالقين على الحدود المصرية الليبية، غير أن الموساد كان يتابعه فاغتاله فور وصله إلى مالطا محطته الأخيرة قبل عودته إلى سوريا، حيث كان حظر للطيران مفروضًا على ليبيا”.

في السجون المصرية

بعد هزيمة عام 1967، انتمى الشقاقي لجماعة “الإخوان المسلمين”، غير أنه قرر بعد عودته من مصر عام 1974 وتأثره بالفكر الجهادي هناك، تأسيس حركة “الجهاد الإسلامي” وممارسة العمل المقاوم.

في مطلع العام 1979 اعتقل الشقاقي في مصر، بعد تأليفه كتاب “الخميني، الحل الإسلامي والبديل”، ثم أعيد اعتقاله مجدداً في تموز/ يوليو من نفس العام، ومكث في سجن القلعة أربعة أشهر على خلفية نشاطه السياسي والإسلامي.

وبعد الإفراج عنه، غادر الشقاقي مصر إلى قطاع غزة سرا في الأول من تشرين أول/ أكتوبر 1981 بعد أن كان مطلوباً لقوى الأمن المصرية.

الاغتيال في مالطا

في مدينة سليما بمالطا، وتحديدًا يوم الخميس 26-10-1995م، اغتيل الشقاقي وهو عائد إلى فندقه بعد أن أطلق عليه أحد عناصر الموساد طلقتين في رأسه من جهة اليمين؛ لتخترقا الجانب الأيسر منه، بل وتابع القاتل إطلاق ثلاث رصاصات أخرى في مؤخرة رأسه؛ قبل أن يتركه شهيدًا مضرجًا بدمائه.

فرَّ القاتل على دراجة نارية كانت تنتظره مع عنصر آخر للموساد، ثم تركا الدراجة بعد 10 دقائق قرب مرفأ للقوارب، حيث كان في انتظارهما قارب مُعدّ للهروب.

رحل الشقاقي إلى رفيقه الأعلى، وهو في الـ 43 من عمره مخلفًا وراءه ثمرة زواج دام 15 عامًا، وهم ثلاثة أطفال وزوجته السيدة فتحية الخياط “الشقاقي”، والتي ارتبط بها لحظة وجوده في القدس.

رفضت السلطات المالطية السماح بنقل جثة الشهيد، بل ورفضت العواصم العربية استقباله أيضًا، وبعد اتصالات مضنية وصلت جثة الشقاقي إلى ليبيا “طرابلس”، لتعبر الحدود العربية، وتستقر في “دمشق” بعد أن وافقت الحكومات العربية على أن تمر جثة الشقاقي بأراضيها ليتم دفنها هناك.

وصل جثمان الشقاقي يوم 31 أكتوبر 1995، سورية على متن طائرة انطلقت من مطار “جربا” في تونس، وشيّع يوم 1 نوفمبر من ذات العام، قبل أن يُدفن في مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك.

النخالة: الجهاد فقدت قائدًا كبيرًا

وقال الأمين العام لـ “الجهاد الإسلامي”، زياد نخالة، في رثاء الشقاقي، إنَّ حركةَ الجهادِ الإسلاميِّ في فلسطين، باستشهادِ الدكتور فتحي، قد فقدَتْ قائدًا وطنيًّا كبيرًا؛ بل لقد تعدَّتْ صفتُهُ الوطنيةُ لموقعٍ يشملُ العربَ والمسلمين.

وتابع في كلمة له بذكرى استشهاد الشقاقي الـ 23: “كان يحملُ رؤيةٍ ثاقبةٍ، جعلت من القضيةِ الفلسطينيةِ محورًا رئيسيًا لكلِّ الذين ينادون بالحريةِ والذين ينادون بالعدالةِ”.