ايران تتهم حزب البعث.. قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن ان البعض استغل التظاهرات لقتل المواطنين/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:47
التحول الاستراتيجي الأميركي لنزاع محتمل في بحر الصين

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني