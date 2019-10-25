تجدد الحراك.. رئيس وزراء العراق يخفّض أجور كبار المسؤولين ويتعهد باجراء تعديل وزاري وتوفير وظائف للشبان العاطلين
أهم العناوين
جرينتش+2 08:49
77 مصابا جراء اعتداء الاحتلال على مسيرة العودة اليوم بعنوان “أسرانا.. أقصانا.. قادمون”

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني