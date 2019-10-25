تجدد الحراك.. رئيس وزراء العراق يخفّض أجور كبار المسؤولين ويتعهد باجراء تعديل وزاري وتوفير وظائف للشبان العاطلين
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طفح الكيل.. قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية مقعدة من رام الله

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