بدء العمل بالتوقيت الشتوي على جسر الملك حسين

اعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام أنه سيتم العمل بنظام التوقيت الشتوي في جسر الملك حسين ، وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة اعتبارا من ليلة السبت/الأحد المقبلين ، مع مراعاة فرق التوقيت من حيث بداية الدوام ونهايته وذلك خلال اليوم الجمعة وغدا السبت .

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيان لها اليوم الجمعة، أنه سيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي في معبر جنوب وادي عربة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وللمحافظة على سير العمل سيكون دوام المعبر ليومي الجمعة والسبت الموافق 25- 26 / 10/ 2019 من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساء .

واهابت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأخوة المسافرين مراعاة تغيير التوقيت توفيراً لوقتهم وجهدهم .

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