المتورط الثاني بقضية سلب احد البنوك في عمان يسلم نفسه

سلم المتورط الثاني في قضية سلب فرع احد البنوك في منطقة المحطة بعمان قبل ايام، نفسه لادارة البحث الجنائي.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام نتيجة للبحث والمتابعة الحثيثة عن المشتبه به الثاني في قضية سلب فرع احد البنوك في منطقة المحطة قبل ايام وبعد تحديد هوية مرتكبي الجريمة والقاء القبض على الاول وبحوزته نصف المبلغ المسلوب وتحديد مكان تواجد شريكه بارتكاب الجريمة، قام مساء الامس بتسليم نفسه لادارة البحث الجنائي وبحوزته جزء من المبلغ المسلوب وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع المقبوض عليه الاول .

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