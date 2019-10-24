هزلت.. هيفاء وهبي تسخر من خطاب الرئيس اللبناني

عبرت الفنانة هيفاء وهبي عن خيبة أملها من خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، حيث وصفت الخطاب بأنه “كلمتين مقطشين”، وأنه لا يضاهي أهمية الحراك الشعبي المستمر منذ 8 أيام في شوارع لبنان.

وجاء في التغريدة: “كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة، معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8 ايام بالشارع واخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما ذادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر”.

في سياق متصل، علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على الاحتجاجات والتظاهرات التي اجتاحت لبنان، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وعبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، غردت هيفاء وهبي، أمس الجمعة: “ما في أحلى من الشعب اللبناني لما يكون إيد واحدة وشعاره واحد، بلا انتماء سياسي”.

وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.