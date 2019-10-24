نقل الاسيرة هبة عبدالباقي للمستشفى واعادتها الى السجن الاسرائيلي

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، ان السفارة الأردنية في تل أبيب تابعت اليوم باهتمام التطورات الصحية المتعلقة بالمواطنة هبة عبدالباقي.

وأوضح القضاة ان هبة تم نقلها اليوم للمستشفى وتم تقديم العلاج اللازم لها ثم عادت إلى مركز احتجازها. واضاف ان السفارة طالبت السلطات الإسرائيلية بتوفير الرعاية الطبية الخاصة لهبة، كما بين ان وضعها الصحي الان مستقر.

وأعاد القضاة التأكيد على مواصلة وزارة الخارجية جهودها للإفراج عن هبة وكذلك عبدالرحمن مرعي.

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