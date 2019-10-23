وفاة شخص وإصابة 4 آخرين اثر حادثي تدهور في المفرق وعمان

قضى شخص وأصيب آخر، إثر تعرضهما للدهس من قبل مركبة تعرضت للتدهور بالقرب من دوار الدبابة في محافظة المفرق اليوم الأربعاء، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، بان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ومن ثم نقله، وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الملك طلال العسكري، ووصفت حالة المصاب العامة بالمتوسطة.

كما اصيب ثلاثة اشخاص بجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم اثر حادث تدهور مركبة وقع صباح اليوم ايضا في منطقة الهاشمي الشمالي شرق عمان، حيث أدى الحادث الى اصابة السائق ودهس شخصين.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان إن فرق الاسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلتهم إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي ومستشفى البشير، واصفة حالة المصابين العامة بالبالغة والمتوسطة.

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