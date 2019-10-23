مصر السيسي "مصدومة" من تهديدات رئيس وزراء إثيوبيا بحشد الملايين لمحاربة كل من يعارض استكمال سد النهضة
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جرينتش+2 03:02
الرئيس قيس سعيد: فلسطين منقوشة في وجدان كل تونسي وحقها لن يسقط كما يتوهم الكثيرون/ فيديو

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