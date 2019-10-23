د. خلف الحشوش يستعرض انجازات شركة البوتاس في عهد جمال الصرايرة

قال الدكتور خلف نزال الحشوش، مدير تربية سابق وناشط اجتماعي وشبابي : نستغرب كل الاستغراب الهجمة الشرسة على رجل، ولا نزكي على الله أحدا، صاحب خلق ودين وعلم وأصالة وولاء وانتماء، رجل ما توانى لحظة عن خدمة وطنه ومليكه ومجتمعنا في لواء الأغوار الجنوبية بشكل خاص والمجتمعات الأردنية بشكل عام، فقد ساهم لا بل قدم الكثير بفضل الله وثم بفضل توجيهات قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه فشيدت في فترة توليه شرف رئاسة مجلس إدارة شركة البوتاس العربية وما زالت الكثير من المدارس والمراكز الصحية والمرافق الرياضية والشبابية والمنشآت في قطاع المياه والصحة والخدمات الاجتماعية والعناية بمستوى التحصيل الدراسي ودعم الأسر العفيفة في الشهر الفضيل والأعياد والمناسبات الاجتماعية، هذا بالإضافة الى دعم طلبة العلم في الجامعات الأردنية وحتى خارج الوطن كما ساهم في دعم الجمعيات الخيرية وإدارة شؤون المجتمع المحلي .

واضاف : وإذا أردنا الحديث بكامل التفاصيل فهذا يتطلب منا ولا ابالغ تأليف كتاب عن المنجزات بحق هذا النشمي الأصيل معالي جمال الصرايره. فلماذا هذه الهجمة الشرسة على هذه الشخصية الوطنية بإمتياز مع مرتبة الشرف الأولى؟ فما هو الذنب الذي اقترفه حتى يلاقي هذه الهجمة؟ هل لأنه اخلص في عمله ونفذ توجيهات سيدنا فخدم المجتمع الغوري وغيره من المجتمعات ؟لقد أدركنا جميعا أن النجاح له أعداء حقا فأقول لكل من سولت له نفسه أن يسئ لهذا الحر الشريف اتق الله فالحياة بعدها موت وهناك لا ينفع الندم.

وقال الدكتور خلف : ان كان هناك من أخطأ ونحن كلنا بشر نصيب ونخطئ فسوف يتحمل مسؤولية خطئه، ونحن على ثقة كبيرة أن معالي ابو محمد لن يجامل احدا على دينه وخلقه وسمعته الطيبه وثقة سيد البلاد وان ثبت ذلك سوف ينال كل من سولت له نفسه عواقب ما وقع فيه، وانا اقول كما يقول كل من يتق الله ويقول كلمة الحق والعدل أن معاليه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراء المناسب في حقه.

وقال.. وعليه فانني اناشدكم بالله ان تقولوا كلمة الحق حتى وإن اغضبت كائن من كان. وأقول لمن يتهم هذه القامة الوطنية وهو لا يعرف حقيقتها خسئت ثم خسئت ثم خسئت مع وافر تقديري واحترامي لكل شخص مخلص صادق امين يخاف الله .

والله من وراء القصد.

جمعية ابناء الصافي التعاونية وناشط إجتماعي وشبابي