ببندقية صيد.. اسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية

مصر السيسي "مصدومة" من تهديدات رئيس وزراء إثيوبيا بحشد الملايين لمحاربة كل من يعارض استكمال سد النهضة
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