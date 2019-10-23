القبض على 12 مطلوبا في البادية الشمالية والوسطى

نفذت مديرية شرطة البادية الملكية حملات أمنية في البادية الشمالية والوسطى، القت خلالها القبض على 12 مطلوباً احدهما شخص مصنف بالخطير، بالإضافة إلى سلاح ناري وثلاث مركبات مطلوبة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الأربعاء: إن العاملين في مديريات شرطة البادية الشمالية والوسطى، والبحث الجنائي والامن الوقائي نفذوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عدة حملات امنية للبحث عن الاشخاص المطلوبين وكل مخالف للقانون، والقي القبض على شخص مطلوب وضبط داخل منزله ثلاث مركبات مطلوبة.

كما ألقى العاملون في مديرية شرطة البادية الشمالية من خلال تنفيذ عدة حملات القبض على تسعة اشخاص، ابرزهم شخص رفض الامتثال للقوة ولاذ بالفرار، وجرى متابعته وايقافه والقاء القبض عليه، وتبين انه مطلوب وبحقه 7 طلبات أمنية وضبط بحوزته سلاح ناري.

كما ألقت مديرية شرطة البادية الوسطى القبض على ثلاثة اشخاص احدهم مصنف بالخطير وبحقه طلبان أمنيان، بالإضافة إلى آخر بحقه ثمانية طلبات أمنية وثالث بحوزته كمية من الحبوب المخدرة.

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