ترامب يعلن انه ابقى بعضا من القوات الامريكية في سوريا بعد طلب من إسرائيل والأردن

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الاثنين، الى اتفاق وقف اطلاق النار بين تركيا والكرد، وقال ان “الاخبار التي تأتي من سوريا جيدة”، مشددا على انه ابقى بعض القوات الامريكية بسوريا بعد طلب تلقاه من إسرائيل والأردن.

واشار ترامب خلال افتتاح جلسة الحكومةامس الى انه رغم ان التقارير تركز على القتلى الكرد، لكن “هناك الكثير من الاتراك الذين قتلوا بسبب الصراع على الحدود. لذلك يجب “النظر الى كلا الجانبين”.

وزعم ترامب على انه هو الذي نجح بالتغلب على تنظيم داعش الإرهابي، وانه يفهم بالموضوع اكثر من جميع المحللين الذين يقومون بانتقاده.

وقال ترامب انه كان يريد اخراج جميع القوات الامريكية من سوريا، لكن إسرائيل والأردن طلبا منه إبقاء بعض القوات هناك، واعلن الرئيس الأمريكي ان عددا محدودا من الجنود الأمريكيين سينتشر على الحدود السورية الأردنية بينما سيقوم جنود آخرون بحماية حقول النفط.

وذكر ترامب بأن واشنطن ستعمل “على أمر” مع الكرد شرق سوريا لضمان حصولهم على دخل من النفط السوري، واقترح ارسال شركة نفط أمريكية لضمان ذلك.

وبالرغم من الانتقادات الدولية على سحبه نحو 1000 جندي من سوريا بعد أيام من الهجوم التركي على الكرد، قال ترامب مؤكدا: “لقد ساعدنا الكرد”، مكررا قوله أن “الكرد ليسوا ملائكة”.

ويشار إلى أن الهجوم التركي في شمال سوريا معلق منذ يوم الخميس بعد اتفاق وقف إطلاق نار مع واشنطن، على أن تنتهي الهدنة اليوم الثلاثاء الساعة 19.00 بتوقيت غرينيتش.