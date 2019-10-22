الأسد يتفقد جيشه على الخطوط الأمامية بريف إدلب ويعتبر أردوغان لصاً سرق المعامل والقمح والنفط والأرض/ فيديو
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ترامب لا يخدع أحداً !!

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