بدء العمل بالتوقيت الشتوي ليل الجمعة المقبلة

عمان 21 تشرين الاول ( بترا ) – يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الموافق للخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الحالي.

وسيتمّ تأخير عقارب الساعة ستّين دقيقة عند الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ عام 2013، الذي ينصّ على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة في شهر تشرين الأول من كلّ عام.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة