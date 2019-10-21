“العمل الإسلامي” يدعو لوقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي استمرار نهج الاعتقالات السياسية بحق قيادات من الحزب ونشطاء سياسيين وحراكيين “في تكريس لنهج الأحكام العرفية والتضييق على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور”، مجدداً المطالبة بالإفراج عن كل من القياديين في الحزب الدكتور منير عقل والدكتور سلمان المساعيد ومقداد الشيخ مع مرور أكثر من شهر على اعتقالهم دون أي مبرر ودون توجيه أي تهمة لهم ومنعهم من مقابلة هيئة الدفاع عنهم أو مقابلة ذويهم.

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم أن استمرار سياسة قمع الحريات والاعتقالات التعسفية سيزيد من تفاقم حالة الاحتقان الشعبي وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة، في وقت الوطن فيه بأمس الحاجة لتمتين الجبهة الداخلية وبناء حالة توافق وطني على أساس رؤية واضحة للإصلاح في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.

وأعلنت لجنة الحريات في الحزب عن تنظيم وقفة احتجاجية في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء أمام مقر الأمانة العامة للحزب للمطالبة بالإفراج عن كل من الدكتور منير عقل والدكتور سلمان المساعيد ومقداد الشيخ كما جدد الحزب المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير وطي صفحة الاعتقالات السياسية .

*وفيما يلي نص البيان* :

يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي استمرار نهج الاعتقالات السياسية بحق قيادات من الحزب ونشطاء سياسيين وحراكيين دون أي مبرر، في تكريس لنهج الأحكام العرفية والتضييق على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور، حيث تواصل الأجهزة الامنية اعتقال كل القياديين في الحزب الدكتور منير عقل والدكتور سلمان المساعيد وعضو الحزب الأستاذ مقداد الشيخ منذ أكثر من شهر دون أي مبرر ودون توجيه أي تهمة لهم ومنعهم من مقابلة هيئة الدفاع عنهم أو مقابلة ذويهم.

ويرى الحزب أن استمرار سياسة قمع الحريات والاعتقالات التعسفية سيزيد من تفاقم حالة الاحتقان الشعبي وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة، في وقت نرى فيه أن الوطن بأمس الحاجة لتمتين الجبهة الداخلية وبناء حالة توافق وطني على أساس رؤية واضحة للإصلاح في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.

وإننا في هذا الصدد نجدد المطالبة بالإفراج عن المعتقلين من قيادة الحزب وعن جميع المعتقلي السياسيين والمعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير وطي صفحة الاعتقالات السياسية ، وندعوا في هذا الصدد إلى وقفة احتجاجية تقيمها لجنة الحريات قي الحزب الساعة الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء أمام مقر الأمانة العامة للحزب في العبدلي تضامناً مع المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم.