لغرض التأزيم والتخريب.. سمير جعجع/ رئيس حزب "القوات اللبنانية" يعلن استقالة وزرائه الأربعة من حكومة الحريري
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جرينتش+2 12:36
وزير الدفاع الأمريكي يعلن قرب انتقال كل القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى العراق

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