بعد تباعدها عن السعودية.. الإمارات تفرج عن 700 مليون دولار من أرصدة إيرانية

طهران – سبوتنيك

أكد برلماني إيراني أن دولة الإمارات قد أفرجت عن 700 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية التي كانت محتجزة لديها.

وقال عضو البرلمان الإيراني علي أكبر تركي إن الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية التي كانت محتجزة لديها، مشددا أن العلاقات بين إيران والإمارات تحسنت كثيرا في الفترة الأخيرة.

ونقلت وكالة “خانة ملت” التابعة للبرلمان الإيراني عن تركي أن “الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية التي كانت محتجزة لديها”.

وأضاف: “العلاقات بين إيران والإمارات في مجال العملة الأجنبية تحسنت كثيرا في الفترة الأخيرة بعد ابتعاد الإمارات عن المحور الأمريكي السعودي”، لافتا إلى أن “الإمارات سمحت للمصارف الإيرانية بالعمل من جديد على أراضيها وبدأت بتسهيل أعمالها”.