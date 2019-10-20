ابرزها خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين %50.. هذه هي بنود ورقة سعد الحريري الإنقاذية
أهم العناوين
جرينتش+2 12:11
القبض على 7 أشخاص مطلوبين بحوزتهم مواد مخدرة و 4 أسلحة نارية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني