 الأسد لمبعوث بوتين: تركيز العمل على وقف عدوان اردوغان وانسحاب قواته التركية مع الأميركية من الأراضي السورية
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جرينتش+2 11:08
الجيش العربي السوري في مواجهة الاحتلال التركي

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