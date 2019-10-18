وقف تسرب مادة الكلور من أسطوانة محطة مياه في اربد

تعاملت كوادر دفاع مدني شرق اربد بالتعاون مع شركة مياه اليرموك اليوم الجمعة مع حادث تسرب بسيط لمادة الكلور من إسطوانة موجودة داخل إحدى محطات المياه بمنطقة المغير في محافظة اربد، نتج عنه إصابة بسيطة بضيق في التنفس اثر استنشاق مادة الكلور، وفق الدفاع المدني.

وأقالت إدارة الإعلام في بيان أن فرق الدفاع المدني أوقفت التسرب وعملت على تطهير المنطقة لمنع انتشاره، في حين عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، ووصفت حالة الإصابة العامة بسيطة .

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