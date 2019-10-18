نعي المناضل احمد لطفي عبد المجيد

بعميق الحزن والاسى، تنعى الهيئة الادارية للمنتدى العربي، واعضاء واصدقاء المنتدى، الى ابناء امتنا العربية المناضل القومي الكبير، عضو مجلس امناء المنتدى العربي وعضوالمنتدى ، المهندس احمد لطفي عبد المجيد الذي قضى حياته مناضلا لتحقيق وحدة امتنا العربية وحريتها واسترداد الاجزاء السليبة من وطننا العربي، وفي مقدمتها تحرير فلسطين (كل فلسطين)من رجس الاحتلال الصهيوني .

رحمك الله يا ابا مجيد رجلا شهما معطاءاً كريم النفس، والهم اهلك وذويك وأصدقاءك جميل الصبر وحسن العزاء، والى جنة الخلد ان شاء الله.

إنا لله وانا اليه راجعون.