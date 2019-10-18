دهس سيدة في البلقاء وإصابة 10 أشخاص بحادثي تصادم في الزرقاء واربد

أصيبت سيدة35 عاما بكسور ورضوض إثر حادث دهس تعرضت له بمنطقة صافوط في محافظة البلقاء، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، أن كوادر الإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها ومن ثم نقلها إلى مستشفى الأمير حسين ، وحالتها العامة بالغة.

كما أصيب سبعة أشخاص بجروح ورضوض إثر حادث تصادم وقع اليوم الجمعة بين مركبتين على طريق المصفاة بمنطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء، وفق الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان: إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ، وحالتهم العامة متوسطة.

كما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح ورضوض اثر حادث تصادم وقع اليوم الجمعة، بين مركبتين بمنطقة شارع الهاشمي في محافظة اربد، وفق الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني: إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وتم نقلهم إلى مستشفى الأميرة بسمة، ووصفت حالة المصابين العامة بالمتوسطة .