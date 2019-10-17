لا أردنيين بين ضحايا حادث حافلة معتمرين في السعودية

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، صباح اليوم الخميس، إن مركز عمليات الوزارة تابع ليلة الأربعاء الحادث المؤلم لحافلة معتمرين في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، التي تبيّن أنها ليست لمعتمرين أردنيين.

وأضافت الوزارة في بيان، أن السلطات السعودية كانت تقل معتمرين آسيويين وعربا في الحافلة.

وتوفي 35، وأصيب 4 آخرون، ليلة الأربعاء، إثر اصطدام حافلة خاصة مستأجرة تنقلهم بمعدة ثقيلة بمركز الأكحل في المدينة المنورة في السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، واس.

“لم تعلن السلطات السعودية للآن عن جنسيات وأسماء الضحايا (رحمهم الله) الذين كانوا على الحافلة”، وفق الوزارة، التي أضافت أن الإجراءات الأمنية السعودية للتعرف على هويات الضحايا لازالت قيد الإجراء.

مركز العمليات الوزارة أكد أنه لغاية صباح الخميس لم تصل المركز أي ملحوظة أو بلاغ تتعلق بوجود أردنيين ضمن ركاب الحافلة.

مصدر في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، قال لـ”المملكة” إن الأردن لم يُبلغ عن وجود أردنيين في الحافلة السعودية.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، إن الوفيات والإصابات من المقيمين في السعودية من جنسيات آسيوية وعربية، حيث تم نقلهم من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودية، وبمساعدة الأجهزة الأمنية المختصة إلى مستشفى الحمنة.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت التحقيق.