بالفيديو… ضربة قاضية تقتل ملاكما أمريكيا ومنافسه يبدي الحزن والندم

توفي باتريك داي، الملاكم الأمريكي، الليلة الماضية، في شيكاغو متأثرا بإصابة في الرأس، خلال خسارته بالضربة القاضية في الجولة العاشرة أمام تشارلز كونويل، يوم السبت الماضي.

ودخل داي البالغ عمره 27 عاما في غيبوبة لمدة 4 أيام بعد هزيمته، وعلى الرغم من خضوعه لجراحة عاجلة في المخ فشل الأطباء في إنقاذه .

وقال لو ديبيلا مروج مباريات داي: “توفي باتريك داي امس الأربعاء 16 أكتوبر 2019، بعد تعرضه لإصابة دماغية خلال نزال يوم السبت 12 أكتوبر”.

وتابع: “كان محاطا بعائلته وأصدقائه المقربين وأعضاء فريقه، ومن بينهم مدربه وصديقه جو هيجينز”.

وأضاف: “بالنيابة عن عائلة باتريك وفريقه وكل المقربين منه نحن ممتنون لصلواتكم ومساندتكم وحبكم لباتريك، والذي كان واضحا منذ إصابته”.

وعلق منافسه تشارلز كونويل، الذي كان ينازله على خبر وفاة باتريك، وكتب: “أنا لم أقصد هذا أن يحدث لك. كل ما أردت فعله هو الفوز”.

وأضاف: “إذا كان بإمكاني استرجاع كل ذلك، فلن يستحق أحد أن يحدث هذا له. أعيد القتال مرارًا وتكرارًا في رأسي، أفكر إذا لم يحدث هذا مطلقًا ولماذا حدث لك. لا أستطيع التوقف عن التفكير في هذا الأمر بنفسي”.

وتابع: “صليت من أجلك مرات عديدة وذرفت الكثير من الدموع لأنني لم أستطع تخيل كيف ستشعر عائلتي وأصدقائي لو كان حدث لي هذا”.

وقال: “أراك في كل مكان أذهب إليه وكل ما أسمعه هو أشياء رائعة عنك. فكرت في الإقلاع عن الملاكمة، لكنني أعلم أن هذا ليس ما تريده، وأنا أعلم أنك كنت مقاتلا كبيرا، لذلك قررت ألا أقاتل ولكن أحارب اللقب العالمي لأن هذا ما أردت وهذا ما أريده، لذلك استخدمك كحافز يومي”.

وتحول داي إلى الاحتراف في 2013، وأصبح من أبرز المنافسين على لقب وزن الوسط، ونال لقب مجلس الملاكمة العالمي للأمريكيتين في 2017، ثم لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في 2019.