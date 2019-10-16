ضبط 14 شخصاً ارتكبوا 70 سرقة أجزاء من مركبات في عمّان

ألقى البحث الجنائي القبض على 14 شخصاً ارتكبوا 70 قضية سرقة لأجزاء مركبات، ضمن اختصاص إقليم العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، إن عدة بلاغات وردت للعاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة على فترات من مواطنين بتعرض أجزاء من مركباتهم للسرقة من قبل مجهولين، حيث بوشر التحقيق لتحديد هوية مرتكبي تلك السرقات والقاء القبض عليهم.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيق والمتابعة تم تحديد هوية 14 شخصاً والقي القبض عليهم جميعاً، وبالتحقيق معهم اعترفوا بارتكاب 70 قضية سرقة لأجزاء مركبات في مناطق الهاشمي والحسين والنزهة والنصر.

وأوضح الناطق الإعلامي أن من بين المقبوض عليهم 3 أشخاص ارتكبوا 30 سرقة في منطقة الهاشمي شمال العاصمة، وشخص ارتكب قضيتي سرقة في منطقة النصر شرق العاصمة، وشخصان آخران ارتكبا سرقتين في منطقة النزهة وسط العاصمة.

وفي منطقة الحسين ألقي القبض على 5 أشخاص ارتكبوا 13 قضية سرقة، وشخصين ارتكبا 19 قضية سرقة، وشخص ارتكب 4 سرقات، حيث بوشر التحقيق مع المقبوض عليهم لإحالتهم للقضاء.