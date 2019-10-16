الفنانون اللبنانيون يهاجمون المسؤولين جراء تقصيرهم في مكافحة الحرائق

أعرب عدد من نجوم الفن اللبنانيين، عن حزنهم الشديد بسبب الحرائق التي اندلعت في لبنان، مهاجمين المسئولين وموجهين لهم رسائل شديدة اللهجة لعدم تدخلهم سريعا.

وكتبت إليسا، مغرده:” قلبي عم يحترق مع كل عيلة عم تضهر من بيتها بهالحرايق، ومع كل حدا عم يضيع رزقوا، ومع كل شخص ما نام ببيته من ورا النار يا حرام على بلدنا إذا عاش أزمات وتخطاها، بيجي غضب الطبيعة يكفّي عليه”.

وغردت نانسى عجرم، قائلة: ” يا عدرا تحمي لبنان قلبي عم يحترق. الله يحمي بلدنا ويكون معنا”.

ووجه الفنان راغب علامة، رسالة شديدة اللهجة للمسئولين، قائلا: ” في لبنان وفي كل صباح نسمع عن عشرات بل مئات الفضائح لكن لا وجود على الإطلاق لمن يحاسب…مجلس النواب وأجهزة الرقابة أين أنتم؟؟؟صح النوم لبنان يحترق وسيفرح المسؤولين بموسم جديد للصفقات والشحادة على ظهر الشعب”.

وكتبت سيرين عبد النور، على الفيديو التى نشرته عبر حسابه على إنستجرام قائلة: ” من قلبي بدعي وبطلب يا رب دخيلك تأمر مياه السماء المباركة تطفي هالنيران الشيطانية الوقحة يا رب ساعد كل العائلات والاطفال ما النا غيرك”.

ونشرت الفنانة نيكول سابا، صورة عبر على انستجرام، تظهر فيها حرائق الغابات التي اجتاحت لبنان أمس الأثنين، وكتبت نيكول سابا، على الصورة: “قلبي عم يحترق مع هالمنظر!! يا رب احمي لبنان واهله والطف به .. حرايق كبيرة وكارثة طبيعية وبيئية بكل معنى الكلمة”.

وغردت مايا دياب، قائلة:”يِسمع صراخ الناس المحاصرة في بيوتهم،في قلب النيران في بلدة #الدامور بلا مساعدة ..منترجى الدولة تساعد الآن ،اصوات الاستغاثة عالية والمسؤولين نايمين والطوافات لن تتحرّك قبل السابعة صباحًا لماذا؟؟”.

وكتبت ميريام فارس، قائلة: ” منظر الحرائق في لبنان مؤلم و موجع يا رب احمي الناس، احمي شباب الدفاع المدني، احمي بلدي لبنان”.

واجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة، خلال اليومين الماضيين، عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار، كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق.

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