الجيش السوري يدخل منبج والطبقة ومطارها وعين عيسى وعشرات القرى والبلدات بأرياف حلب والحسكة والرقة-فيديو
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جرينتش+2 08:22
فوز قيس سعيد برئاسة تونس يشكل ضربة لدعاة التطبيع مع إسرائيل

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