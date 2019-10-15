الجيش السوري يدخل منبج والطبقة ومطارها وعين عيسى وعشرات القرى والبلدات بأرياف حلب والحسكة والرقة-فيديو
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جرينتش+2 01:27
فاز بنسبة 72 في المائة.. رئيس تونس الجديد يقتدي بالخليفة عمر ويعتبر التطبيع مع إسرائيل خيانة

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