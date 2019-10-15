الجيش السوري يدخل منبج والطبقة ومطارها وعين عيسى وعشرات القرى والبلدات بأرياف حلب والحسكة والرقة-فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 08:22
ترامب يفرض عقوبات اقتصادية على تركيا ويدعو أكراد سوريا لطلب الحماية من نابوليون بونابرت

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني