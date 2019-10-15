بعدما تجاهلها المنتجون.. هيفاء وهبي تقرر الإنتاج لنفسها

تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير دورها في فيلم “أشباح أوروبا” التي تعود من خلاله إلى شاشة السينما بعد غياب استمر أكثر من خمسة أعوام، حيث كان آخر أعمالها السينمائية هو فيلم “حلاوة روح” الذيهو من إنتاج محمد السبكي وبطولة باسم السمرة ومحمد لطفي وكريم الأبنودي.

وقال مصدر من اسرة فيلم “أشباح أوروبا”: إن العمل من إنتاج هيفاء وهبي، لكنها لم تفصح عن ذلك، وطلبت من مدير أعمالها محمد الوزيري أن يكون هو في صدارة المشهد ويعلن أن الفيلم من إنتاجه الخاص.

وأضاف المصدر أن هيفاء لجأت لهذا الأمر تجنبًا للحرج، حيث فشلت كل محاولاتها في العودة للسينما والدراما المصرية بعدما تجاهلها المنتجون، ولذلك قررت الإنتاج لنفسها، حتى تظل موجودة بأعمالها على الساحة الفنية.

فيلم “أشباح أوروبا” من بطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة ومحمود حافظ، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.